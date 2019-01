Eine der deutschlandweit am häufigsten Eulen lebt in Grevenbroich: Gandalf, der Superstar

Grevenbroich Eulen gibt es viele, aber keine ist wie „Gandalf“. Die Weißgesichtseule hat ihren Erstwohnsitz in der Voliere am Schneckenhaus. Weil es dort zu kühl ist, hat der prominente Vogel jetzt sein Winterquartier bezogen. Das ist bei seiner Besitzerin, der Fotografin Tanja Brand.

„Liebe verfliegt nicht“ dokumentiert als aktueller Fotoband die „tierischen Freunde, die immer zusammenhalten“, wie Tierfotografin Brand erzählt. Das ist der aktuelle Fotoband über den gefiederten Superstar. Der mag „Ingo“ auch deshalb so gerne, weil er mit ihm so herrlich entspannen kann, wie Tanja Brand erzählt. Schließlich sei die Promi-Eule allem Niedlichkeitsfaktor und Medien-Hype zum Trotz, weder Kuscheltier noch Weltwunder oder etwa tauglich für jedermann, „sondern eine Eule“. Sie zu besitzen, setzt beispielsweise entsprechende Kenntnisse als Falkner vor. „Dazu gehört eine intensive Beschäftigung mit dem Lebensraum von Greifvögeln.“ Die eigentliche Heimat einer Weißgesichtseule ist Südafrika, „aber die kennt Gandalf nicht, weil er eine Züchtung ist.“ Warm und kuschelig mag es der Vogel am liebsten. Für gewöhnlich lebt er in einer entsprechenden Voliere. Nur in der kalten Jahreszeit bezieht er sein Winterquartier – bei der Tierfotografin im Haus. Lieblingsplätze sind hier exponierte Orte wie der Schirmständer an der Garderobe, sowie ein hölzerner Ansitz, „selbst gebaut“. Hier chillt und schläft der Superstar, wenn er sich nicht gerade ausruht oder nichts tut – bevorzugt in „majestätischer Pose“, wie die Besitzerin lachend sagt. Denn „das Leben einer Eule ist tagsüber recht unspektakulär“. Es besteht aus schlafen und gelegentlicher Nahrungsaufnahme, um anschließend rasch wieder auszuruhen.