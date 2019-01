Tempo 30 in Grevenbroich : Junge Union startet Offensive gegen zwei Tempo-30-Zonen

Max von Borzestowski(v.l.), Nina Hages, René Daners vom Vorstand der Jungen Union Grevenbroich. Foto: Gundhild Tillmanns

Die JU beantragt über die CDU-Fraktion die Abschaffung der Tempo-30-Zonen an der Rheydter- und der Lindenstraße.

Von Gundhild Tillmanns

Mit einer strikten Ablehnung der Tempo-30-Zonen an der Rheydter- und der Lindenstraße geht die Junge Union (JU) Grevenbroich jetzt in die Offensive: „Wir wollen die Tempo-30-Zonen in diesen beiden Straßen abschaffen“, kündigt JU-Vorsitzender Max von Borzestowski an. Die JU sei von sehr vielen Bürgern angesprochen worden: „Eigentlich lehnt jeder diese 30er Zonen ab. Der Unmut in der Bevölkerung ist groß, weil sie an diesen Stellen nicht einzusehen seien“, sagen auch die beiden JU-Vorstandsmitglieder René Daners und Nina Hages. Über die CDU-Fraktion wollen die Jungpolitiker jetzt einen entsprechenden Antrag in den Stadtrat und in die Fachausschüsse bringen.

Denn die Tempro-30-Zonen in der Rheydter- und auch in der Lindenstraße beeinträchtigten den Verkehrsfluss vor allem in den Stoßzeiten im Berufsverkehr in hohem Maße, beklagt Nina Hages, die zudem beobachtet: „Außerdem stimmt die Ampelschaltung nicht. Wer sich tatsächlich an Tempo 30 hält, steht da immer vor der roten Ampel.“ Nicht nachvollziehen kann der JU-Vorstand das Argument der „schutzwürdigen Einrichtungen“, mit dem die Stadt Grevenbroich die Tempo-30-Zonen eingeführt hatte. „Wir sind nicht generell gegen Tempo 30, da wo es Sinn macht“, sagt von Borzestowski. Aber die Schule an der Rheydter Straße habe ihren Eingang nach hinten heraus. Und auch das Altenheim an der Lindenstraße werde keineswesgs von der Hauptdurchfahrtstraße aus bedient. Für die Junge Union seien die Tempo-30-Zonen an der Rheydter- und der Lindenstraße nichts anders als eine „pure Geldmacherei“ der Stadt. Denn es werde dort bezeichnenderweise am meisten abends geblitzt, wenn keine Schule mehr ist, aber die Autofahrer von der Arbeit nach Hause wollen.

Info Die JU setzt sich auch für Nachtbusse ein Nachtbuslinien Als ein weiteres Thema nimmt sich die JU den Nachtbuslinien an. Forderung Nachtbus sollen von Freitag auf Samstag fahren, um vor alem Allrath und Kapellen besser anzubinden. Manko Letzte Abfahrt vom Bahnhof Grevenbroich ist schon um 24.30 Uhr.