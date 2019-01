Babyboom in Grevenbroich: Geburten-Rekord in St. Elisabeth

Grevenbroich Auf der Ziellinie die 500er-Marke mit 497 Geburten zwar knapp verfehlt, verzeichnete der Grevenbroicher Kreißsaal 2018 einen Rekord. An Silvester kam noch Eymen zur Welt, am Neujahrstag Ibrahim..

Das vergangene Jahr darf als Spitzenjahrgang gelten. In der Geburtsstation im Kreiskrankenhaus St. Elisabeth in Grevenbroich kamen bis Ende Dezember insgesamt 497 Mädchen und Jungen zur Welt. Im Jahr zuvor waren es am Jahresende 430 Babys, die hier geboren wurden. Damit liegt die Zunahme der Geburtenzahlen von 2017 auf 2018 bei etwa 14 Prozent.

„Die Geburt soll möglichst natürlich verlaufen“, ergänzt Katharina Thies. „Wir beziehen die Patientin in jede Entscheidung ein, berücksichtigen, was sie braucht und was ihr gut tut“, erklärt die Ärztin. „Gleichzeitig soll ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet sein.“ Ihre in der Vergangenheit erworbenen Erfahrungen aus der minimal-invasiven Chirurgie nutzen natürlich auch in der Geburtshilfe. Außerdem besteht eine enge Verknüpfung mit der Kinderklinik am Neusser Lukaskrankenhaus für den Bedarfsfall .