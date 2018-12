Das Rekultivierungsgebiet am Stadtrand von Grevenbroich : Das Elsbachtal – eine Reise von der Urzeit in die nahe Zukunft

Grevenbroich Das heute rekultivierte Tagebaugebiet war früher Lebensraum von jungsteinzeitlichen Bauern, auch die Römer ließen sich dort einst nieder.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Einmal durch die Zeit reisen, so wie Rod Taylor in dem legendären Film „Die Zeitmaschine“ – im Elsbachtal, in dem früher bekanntlich Kohle gefördert wurde, ist das möglich. Also los geht’s.



15 Millionen Jahre v. Chr. An die Küste des subtropischen Nordmeers ist ein toter Sandhai angeschwemmt worden. Splitter seiner Zähne werden eines Tages in den abgelagerten Sandschichten gefunden und von einem Hobby-Paläontologen bestimmt werden. Unmerklich für Lebewesen senkt sich die Niederrheinische Bucht großflächig, ein Vorgang, der wiederholt Hunderttausende von Jahren dauert. Dadurch spült das Meer dicke Sandschichten auf und begräbt die Sumpfzypressen, Sequoias, Gräser und Wasserpflanzen unter ihnen. Unter deren Druck wird aus der Vegetation erst Torf, dann Braunkohle.

5000 Jahre v. Chr. Eine Sippe jungsteinzeitlicher Bauern feiert die Wintersonnenwende auf einem Acker außerhalb der Wallgrabenanlage neben ihrer drei Hektar großen Siedlung. Den Menschen geht es gut, denn der fruchtbare Lößboden hat eine gute Ernte geliefert. Die Töpfer kommen nicht nach damit, Krüge zur Aufbewahrung der Lebensmittel zu fertigen. Sie verzieren die Gefäße vor dem Brennen mit linienförmigen, gezackten und welligen Elementen. Wasser kommt reichlich aus tiefen Kastenbrunnen, da der Elsbach zu weit von den Langhäusern entfernt liegt und ohnehin nicht genug Wasser führt.

866 Die fränkische Adlige Hiedilda schenkt dem Kloster Prüm in der Eifel die Villa Lochunda, einen Gutshof mit 36 davon abhängigen Höfen. Das Geschenk schließt nicht nur die Ackerflächen, sondern auch die Bevölkerung mit ein. Dagegen steht die Villa Rustica des römischen Veteranen und Großbauern Jucundus, der Jüchen vielleicht seinen Namen gegeben hat, schon lange nicht mehr.

Info „Die Zeitmaschine“ kam vor 58 Jahren ins Kino Erscheinungsjahr „Die Zeitmaschine“ kam 1960 in die Kinos. Regisseur George Pal Handlung Erfinder und Wissenschaftler George (Rod Taylor) baut eine Zeitmaschine und wagt sich am Silvesterabend 1899 bis ins Jahr 802.701. Dort glaubt er sich zunächst im Paradies. Doch der Eindruck täuscht gewaltig.

1945 Amerikanische Soldaten in Jeeps und in Sherman-Panzern durchkämmen die Gehöfte. Die Landschaft ist zwar flach und übersichtlich, aber es gilt, jedes Widerstandsnest von Wehrmacht oder Volkssturm auszumerzen. Aus der Ferne sind Kanonendonner und Fluglärm zu hören. Die deutschen Truppen fliehen ostwärts. Die Bewohner der Dörfer ringsum werden auf den Plätzen zusammengetrieben. Befreite Zwangsarbeiter plündern Häuser und Höfe. Doch das Kriegsende ist nahe.

1959 Mehr als drei Viertel der 78 Prozent der stimmberechtigten, also mindestens 21-jährigen Bürger von Elfgen und Belmen will nach Laach umsiedeln, so eine Umfrage der Behörden. Seit zwei Jahren ist klar, was sich schon früher abzeichnete: Der nahende Tagebau Frimmersdorf-West wird die Ortslagen in Anspruch nehmen und die Braunkohle darunter gewinnen.

1983 Der Tagebau Garzweiler entsteht aus dem Zusammenschluss der Tagebaue Frimmersdorf-West und -Süd. Die Umsiedlungen von Garzweiler, Priesterath und des Guts Stolzenberg wird vorbereitet. Mehr noch: Es geht das Gerücht, der Kohleabbau werde eines fernen Tages noch über die Autobahnen 44 und 61 hinweg fortgeführt, bis er Erkelenzer Stadtgebiet erreiche.



Gabriele Gerdoberens verrät Rezeptur für Grevenbroicher Drink : Mit Donnergurgler erfrischt durchs neue Jahr

zurück

weiter

2006 Garzweiler I geht in das Abbaufeld Garzweiler II über. Dafür ist die A 44 abgetragen worden. Wenige Kilometer südlich von Jüchen fördert Schaufelradbagger 284 aus knapp 200 Metern Tiefe Braunkohle. Von Osten her, entsteht Stück für Stück das neue Elsbachtal, das erstmals 1995 zur Landesgartenschau in Grevenbroich vorgestellt worden ist.

2018 Wegen des vorrangigen Baus der neuen A 44 gähnt südlich von Jüchen die östliche Restmulde des Tagebaus. Absetzer 742 macht sich im April auf den Weg dorthin. Tausende sind dabei, als dieses gewaltige Gerät auf einer Kiesrampe die neue Autobahn überquert. Dadurch kann die Restmulde schneller mit Abraum gefüllt werden.

2030 Lange Waldstreifen – das Elsbachtal und das Jüchener Wäldchen – durchziehen die Ackerfluren zwischen Grevenbroich und Jüchen. Wie früher, hat die Landwirtschaft dank der guten Böden Vorrang bei der Nutzung der Landschaft. Doch angesichts der Grünzüge hat diese Landschaft einen großen Reichtum an Tier- und Pflanzenarten. Und die Menschen der Region schätzen den Freizeitwert der neuen Landschaft: Nach Jahrzehnten des Bergbaus gibt es wieder ein grünes, noch dazu autofreies Band zwischen Jüchen, Grevenbroich und Bedburg.

(wilp)