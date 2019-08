Zukunftsagentur Rheinisches Revier : ZRR stellt mit Strukturgeldern 20 neue Mitarbeiter ein

Grevenbroich Die Vergütung soll je nach Qualifikation analog zum Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst erfolgen.

Das zusätzliche Personal soll für die weitere Entwicklung der Zukunftsfelder Energie und Industrie, Raum und Infrastruktur, Bildung und Innovation, Agrobusiness und Ressourcen sowie für die technisch-administrative Abwicklung sorgen. Gesucht werden unterschiedliche Qualifikationen von Personal, Finanzen und Organisation bis hin zu Wirtschaftswissenschaftlern, Juristen, Planern, (Wirtschafts-)Geografen, Energie- und Agrarfachleuten. Die Stellen in Voll- und Teilzeit werden am Sitz der Zukunftsagentur in Jülich und an den Revierknoten geschaffen. Die Vergütung soll je nach Qualifikation analog zum Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst erfolgen. Detailinformationen unter www.rheinisches-revier.de/karriere.