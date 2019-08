Riesenrad bei Kirmes in Grevenbroich-Wevelinghoven : Blick aus 35 Metern Höhe über die Gartenstadt

Wevelinghoven Der „Ostsee-Stern“, ein neues Riesenrad, ist die Attraktion auf der Wevelinghovener Kirmes, die am Samstag um 14 Uhr eröffnet wird.

In zwei Wochen können dann auch die Grevenbroicher beim Schützenfest in der Innenstadt den Blick von einem Riesenrad des Rostocker Betriebs genießen. Am Samstag, 17. August, 14 Uhr, wird das Kirmestreiben in Wevelinghoven eröffnet, als erstes können die Edelknaben die Fahrgeschäfte ausprobieren.