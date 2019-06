Jüchen nach der Kohle : Stadt will bei Zukunftsagentur mitbestimmen

Jüchen Die Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) entscheidet über die Verteilung der Fördergelder. Die Anrainerkommunen wollen mitreden.

Eine prall gefüllte Tagesordnung hatte sich der neue Jüchener Ratsausschuss Tagebaufolgelandschaften für seine zweite Sitzung vorgenommen. Schließlich befasst sich dieses Gremium mit allen Akteuren, die mittlerweile den Strukturwandel im Rheinischen Revier mitgestalten (wollen), ohne allerdings direkten Einfluss nehmen zu können, was wiederum auch die betroffenen Kommunen über ihre Bürgermeister zunehmend fordern. So ging es in der Sitzung auch um die Forderung der 19 Tagebau-Anrainer-Kommunen nach mehr Mitsprache in Form von fünf Sitzen in der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR). Erst am Dienstag hatten sich die Bürgermeister der Anrainer-Kommunen in Jüchen getroffen.

Eine für Jüchen wichtige Sitzung gab es auch am vergangenen Montag in Grevenbroich mit dem Präsidium des Städte- und Gemeindebundes, an der auch Zillkens teilnahm. Das Präsidium erwartet, dass die Kommunen in den betroffenen Regionen schnellstmöglich Planungssicherheit erhalten, insbesondere, um die schon in diesem Jahr zur Verfügung gestellten 240 Millionen Euro in strukturwirksame Projekte investieren zu können. Das Präsidium erwartet auch, dass die betroffenen kreisangehörigen Kommunen in die Arbeit der ZRR einbezogen werden. „Vor allem die Städte und Gemeinden vor Ort kennen die Investitionsbedarfe und sind daher unverzichtbare Akteure gerade auch bei der Projektentwicklung und -bewilligung“, heißt es beim Städte- und Gemeindebund, und weiter: In der als GmbH organisierten ZRR müssten betroffene kreisangehörige Kommunen aktiv und mit Entscheidungskompetenz als Gesellschafterinnen beteiligt werden, um ihnen in dem wichtigen Gremium eine Stimme zu verleihen.