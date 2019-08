Schützenfest in Grevenbroich-Wevelinghoven : Honigbär und Riesenbiene beim Fackelzug

Wevelinghoven Der Fackelzug am Samstagabend ist traditionell ein erster Höhepunkt des Wevelinghovener Schützenfestes. Sechs Großfackeln waren es diesmal.

Was noch wichtiger ist als eine Fackel mehr oder weniger: Die Wevelinghovener wollten sich den Zug offenbar nicht entgehen lassen. Bereits eine Stunde vor dem offiziellen Start füllten sich die Straßen, und als sich der Fackelzug dann mit Einbruch der Dunkelheit in Bewegung setzte, schien es, als seien alle Wevelinghovener auf den Beinen zu sein. „Wo war ich in der Nacht von Freitag auf Mittwoch“, stand auf der Fackel des Jägerzuges „Voll daneben“. Das Insektensterben war diesmal das ganz große Thema in den Fackelbauhallen: Neben dem Jägerzug „Immer Durst“, der mit Winnie Pooh, dem Bären, auf das Bienensterben aufmerksam machte, hatte sich die Alte Artillerie folgenden Slogan ausgedacht: „Mit Pflanzen an den Haltestellen, Insekten sich schnell dazugesellen.“ Riesige, beleuchtete Blumen erinnerten an die Zeit der Pril-Blumen. Die prachtvolle Biene, natürlich von innen beleuchtet, dürfte gut sechs Meter lang gewesen sein. „Wir haben Hilfe aus Kapellen in Anspruch genommen und werden deshalb nicht bewertet“, erklärten die Schützen. Schön war die Fackel trotzdem – sehr sogar.