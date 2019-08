Verkehr : SPD kritisiert Tempo-30-Vorstoß

Grevenbroich Die SPD kritisiert den von CDU, UWG und FDP geplanten Kompromiss zu den Tempo-30-Zonen auf der Linden- und der Rheydter Straße. Die drei Fraktionen wären ohne Not vorgeprescht, sagt Fraktionsvorsitzender Horst Gerbrand.

„Die Bereitschaft, Temporeduzierungen anzuordnen, sollte deswegen besonders ausgeprägt sein“, so Gerbrand. Er könne nicht erkennen, „ob die Mehrheitsfraktionen dieses Schutzbedürfnis überhaupt teilen oder vorrangig dem Ruf der Autofahrer folgen“. Um in der Abwägung auch den Belangen der Autofahrer gerecht zu werden, habe sich die SPD für die Prüfung temporärer 30er-Zonen ausgesprochen. „Zudem schützen und fördern wir mit Tempo 30 den Radverkehr – das ist uns ein wichtiges Anliegen“, betont Horst Gerbrand. Aus diesem Grund habe sich die SPD auch für die Aufnahme der Stadt Grevenbroich in die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Kommunen eingesetzt. „Nur wenn wir die Nahmobilität stärken, können wir die aus umwelt- und verkehrspolitischen Gründen zwingend erforderliche Verkehrswende erreichen“, so der Fraktionschef.