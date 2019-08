Schützenfest in Grevenbroich-Wevelinghoven : Gartenstadt feiert kräftig trotz Regen

Wevelinghoven Angesichts des schlechten Wetters plante der Bürger-Schützen-Verein Wevelinghoven am Sonntag um, statt des großen Umzugs gab es eine Parade im Zelt. Dennoch feiern die rund 900 Schützen ein prächtiges Schützen- und Heimatfest.

Überwältigt war Jens Brandofsky (43) vom überaus herzlichen Empfang des Königspaares durch die Schützen und Gäste im Festball am Samstagabend im Zelt auf dem Wevelinghovener Marktplatz. Und besonders freute sich der Schützenkönig auf den Festumzug am Sonntag. Doch der Regen sorgte dann für eine Programmänderung. Beim Frühschoppen am Morgen galt so mancher besorgte Blick der Schützen dem Wetter-Radar auf dem Smartphone. Am Mittag kündigte Regimentsoberst Peter Schrörs an, dass der Festumzug am Nachmittag ausfällt. Lediglich das kurze Stück vom Empfang der Stadt im Alten Rathaus ins Zelt zogen die Schützen im Freien. Das Regiment mit rund 1350 Schützen und Musikern zog am Königspaar Jens und Nicole Brandofsky und den Ehrgästen auf der Bühne im Festzelt vorbei.