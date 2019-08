Sommerleseclub in Grevenbroich : Kinder lesen Hund Quedo vor

Grevenbroich „Lesehund“ Quedo war am Donnerstag ein ganz besonderer Gast in der Stadtbücherei. Im Rahmen des Sommerleseclubs lauschte der ausgebildete Therapiehund den Schulkindern beim Vorlesen ihres liebsten Buches.

Kein Verbessern, kein Kichern oder Unterbrechen: Wenn Kinder dem Therapiehund Quedo vorlesen, dann liegt oder sitzt er einfach nur da. Mit seiner entspannten Art beruhigt er die Kleinen schenkt ihnen Nähe und neues Selbstbewusstsein. Am Donnerstag durften sechs junge Besucher im Rahmen des Sommerleseclubs den Golden Retriever kennenlernen und ihm, in aller Ruhe, ohne andere Zuhörer, vorlesen.

Die sieben Jahre alte Finja Flöck hat einen Termin am Donnerstag ergattert. Mitgebracht hat sie das Buch „Ponyhof Liliengrün“. „Das Buch habe ich ausgesucht, weil ich es geschenkt bekommen und noch nicht gelesen habe“, sagt sie. Am tollsten findet sie, dass man den Hund streicheln kann und dass er einfach nur zuhört, während sie vorliest.

Therapiehund Quedo und Stefan Knobel, der aus Grevenbroich stammt und jetzt in Düsesldorf lebt, bilden zusammen das „Therapiehundeteam“. Gemeinsam besuchen sie regelmäßig die Palliativmedizin an der Uniklinik Düsseldorf, das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland und Seniorenheime. „Quedo strahlt Nähe und Wärme aus“, sagt Knobel. „Er bringt Abwechslung in den Alltag und zaubert beispielsweise Demenzerkrankten ein Lächeln ins Gesicht, wenn sie merken, dass er auf sie reagiert“. Zum Lesehund wurde der Golden Retriever durch Zufall. „Die Stadtbücherei in Bilk hat im vergangenen Jahr zum ersten Mal angefragt“, sagt der Hundebesitzer. „Zusammen haben wir zehn Einheiten umgesetzt.“ In den USA und Schweden sei das Konzept des Lesehundes schon länger bekannt, in Deutschland noch selten, weiß Knobel. „Manche Kinder fragen mich, ob Quedo denn vorlesen kann,“ erzählt er. „Aber natürlich geht es darum, dass die Kinder ihm vorlesen.“