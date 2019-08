Einladung ins Schloss Bellevue : Neukirchener ist bald zu Gast beim Bundespräsidenten

Neukirchen Eine ganz besondere Ehre wird Dieter von Montfort zuteil: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und „First Lady“ Elke Büdenbender haben ihn jetzt persönlich zu ihrem Bürgerfest eingeladen.

Am Freitag, 30. August, wird der ehemalige Vizepräsident der Neukirchener Schützen im Park von Schloss Bellevue in der Bundeshauptstadt erwartet. Über die Einladung freut er sich – wenngleich Dieter von Montfort nicht so recht weiß, wie er zu dieser Ehre gekommen ist. „Ich war sehr überrascht, als ich den Brief geöffnet habe “, sagt der 72-Jährige. „Und ich habe keine Ahnung, wer mich beim Bundespräsidenten empfohlen hat.“