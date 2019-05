Rheinisches Revier : Kohleausstieg: Kreisdirektor wird Chef für Revierknoten

Die Ernennung gilt als Vertrauensbeweis der ZRR.

Position zum Strukturwandel bezieht jetzt Kreisdirektor Dirk Brügge. Er kündigt an: „Der Rhein-Kreis Neuss bringt sich weiter aktiv in den Strukturwandel im Braunkohlegebiet ein.“ Jüngst hätten der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) die Einrichtung von sechs sogenannten Revierknoten beschlossen, die sich an den Zukunftsfeldern der Region orientierten, dessen Vorsitzender Brügge selbst geworden ist. Brügge sagt: „Ob Verkehr oder Digitalisierung, die Infrastruktur ist die Basis für die künftige Standort-Qualität im Revier. Sie soll auf dem höchstmöglichen Niveau liegen, und da bringe ich Engagement und Expertise gerne ein.“ Und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke fügt hinzu: „Wir sind es gewohnt, über die eigenen Grenzen zu blicken. Wir gehen den Strukturwandel mit Herz und Verstand an, damit unsere Region ein starker Wirtschafts- und Industrie-Standort bleibt.“ Die Ernennung Brügges sei deshalb auch ein Vertrauensbeweis der ZRR in die Fähigkeiten des Rhein-Kreises.