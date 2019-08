Projekt in Grevenbroich : Seniorexperten bereiten Schüler auf Berufsleben vor

Grevenbroich Helfer setzen ihre Einsätze in der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule und im BBZ fort.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gundhild Tillmanns

Erfolgreich haben in der Vergangenheit sogenannte Senior-Experten die Jugendlichen an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in der Südstadt auf ihr Berufsleben vorbereitet und am Berufsbildungszentrum (BBZ) die Integrationsklasse mitbetreut. Der Einsatz solcher pensionierter Freiwilliger wurde über den Bonner Senior-Experten-Service (SES) vermittelt, eine gemeinnützige Stiftung, die von den Bundesministerien für Wirtschaft und Bildung gefördert wird.

Nun sollen die Einsätze an den beiden Grevenbroicher Schulen neu organisiert und fortgesetzt werden, berichtet SES-Projektleiterin Anna Czellnik-Villa. Sie sei dazu in Kontakt vor allem mit einem Ansprechpartner in der Käthe-Kollwitz-Schule. Und aus dem BBZ liege beim SES eine konkrete Projektanforderung im Bereich der Integrationsunterstützung vor. Die NRW-Projektleiterin sagt: „Wir hoffen, das wir den beiden Grevenbroicher Schulen nach den Sommerferien wieder unsere Senior-Experten vermitteln können. Denn bisher war deren Arbeit dort sehr erfolgreich, weil sie die Praxis aus ihren unterschiedlichen Berufsfeldern mit in die Schulen gebracht haben.“

So hätten im vergangenen Jahr gleich vier Senior-Experten an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule eine Fahrradwerkstatt und sogar eine Schülerfirma mit den Jugendlichen aufgebaut. „Die Schülerfirma gab es nicht nur virtuell, sie hat tatsächlich existiert und unter anderem T-Shirts mit einem ansprechenden Logo verkauft“, weiß die SES-Mitarbeiterin.

Momentan sei der Service in Gesprächen mit dieser Schule über den künftigen Einsatz eines statt der bisher vier Senior-Experten, der dann den MINT-Bereich, also die Naturwissenschaften, unterstützen soll. Diese Reduzierung sei aber von der Schule gewünscht, der SES verfüge über genügend Experten in Grevenbroich und in der nahen Umgebung, die er in die Schulen entsenden könne. Anna Czellnik-Villa nennt ein Beispiel: „In einer Schule in Leverkusen sind sogar zwölf unserer Senior-Experten tätig.“