Schützen starten am Samstag in ihr Fest : Wevelinghoven feiert mit Jens und Nicole Brandofsky

Schützen starten am Samstag in ihr Fest

Wevelinghoven Jens und Nicole Brandofsky fiebern dem kommenden Wochenende entgegen. Dann werden sie im Mittelpunkt des Wevelinghovener Schützenfestes stehen. Den Auftakt bildet am Samstag der große Fackelzug, der sich um 20.45 Uhr in Bewegung setzt.

Für Jens Brandofsky (43) ging mit dem Königsvogelschießen ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Am 7. Juli 2018 war er als einziger Bewerber auf den Königstitel angetreten – auf den Tag genau 14 Jahre nach der Hochzeit mit seiner Ehefrau und jetzigen Königin Nicole (41).

Der König gehört den Schützen in Wevelinghoven seit inzwischen 38 Jahren an – zunächst als Edelknabe und dann als Jäger. Er ist Mitglied der Zuggemeinschaft Ever Jrön, die an der Unterstraße eine prächtige Residenz errichtete. Jens Brandofsky ist nicht nur begeisterter Schütze, sondern auch ein leidenschaftlicher Vespa-Fahrer und Angler. Zusammen mit seinem Sohn Dean sitzt er oft im Garten an der Erft und wartet darauf, dass Fische anbeißen und genießt die Ruhe.