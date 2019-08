Neuzugang im Verkehrsvereins Grevenbroich : Anja Heling ist neue Stadtführerin

Anja Heling und Walter Flöck am alten Fischerbrunnen an der Karl-Oberbach-Straße. . Foto: Wiljo Piel

Grevenbroich Der Verkehrsverein hat eine neue Stadtführerin: Anja Heling trat jetzt die Nachfolge von Wilfried Wolff an, der im vergangenen Monat einer schweren Krankheit erlag. Die 51-Jährige wird im September ihren ersten Rundgang anbieten.

Ihr Einsatzgebiet ist die Innenstadt, dort will sie Interessierten die Besonderheiten der Grevenbroicher Mitte erläutern. Angst vor einem großem Publikum hat sie nicht. Anja Heling hat viele Jahre in einer Buchhandlung gearbeitet, den Kontakt zu anderen Menschen ist sie gewohnt. In Wevelinghoven aufgewachsen, kennt sie sich zudem ausgezeichnet in der Stadt aus. „Natürlich habe ich mich in die eine oder andere historische Sache noch einlesen müssen, aber jetzt fühle ich mich fit für den Job als Stadtführerin“, sagt Heling.