Ehrenamtler aus Grevenbroich : Als Senior-Experte im Auslandseinsatz

Grevenbroich Beim Senior-Experten-Service (SES) sind auch vier Grevenbroicher Rentner für Auslandseinsätze ehrenamtlich unterwegs. Auch in örtlichen Schulen sind SES-Mitarbeiter aktiv. Er wird von zwei Bundesministerien gefördert.

Aber auch an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule und an den Berufsbildenen Schulen in Grevenbroich laufen Programme zur Berufsvorbeitung mit SES-Mitarbeitern. Sie bringen den jungen Leuten bei, sich richtig und erfolgreich zu bewerben, bauen mit ihnen virtuelle Firmen auf, oder qualifizieren sie für die sogenannten MINT-Berufe.

Der 71-jährige Hans-Peter Mock war schon in seiner Vorruhestandszeit als ehemaliger „Rheinbrauner“ auf den SES aufmerksam geworden. Als er noch im Rheinischen Revier als Fachmann für Brunnenbohrungen zuständig war, wurde Mock bereits vielfach als Berater ins Ausland geschickt. Es mache große Freude, auch im Ruhestand noch gebraucht zu werden, sagt er über seine SES-Einsätze in Usbekistan und in der Mongolei. Leute wie Mock werden laut SES-Mitarbeiter Bernd Tuchen in den Entwicklungs- und Schwellenländern, die der SES „bedient“, dringend gesucht. Der Grund: „Die ältere Generation der Ingenieure kennt sich da noch mit den Geräten aus der vorelektronischen Zeit aus.“ So konnte der Grevenbroicher in Usbekistan, wo es dann zwar aus unerfindlichen Gründen plötzlich keine Genehmigung für die Brunnenbohrung gab, trotzdem „Hilfe zur Selbsthilfe“ leisten, wie es das Prinzip des SES ist. In der Mongolei entstand allerdings unter seiner Anleitung eine Brunnenanlage. Zunächst war er acht Wochen dort, dann noch weitere zweieinhalb Wochen für einen Folgeeinsatz. Dabei wurde der Grevenbroicher begleitet von einem Dolmetscher, der sich auch um seine Freizeitgestaltung an den Wochenenden kümmerte: „Wir verschaffen unseren Experten bei ihren Einsätzen immer ein Rundum-Sorglos-Paket“, betont Bernd Tuchen. Da der SES Finanzmittel der Bundesministerien für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie für Bildung und Forschung erhalte, könnten sämtliche Kosten für die ehrenamtlichen Einsätze übernommen werden. Dazu gehörten auch notwendige Impfungen oder Visa, natürlich die Reisekosten und die Aufwendungen für die Unterbringung und Verpflegung der Experten während ihrer Auslandsaufenthalte. Und Fremdsprachenkenntnisse seien zwar ein Vorteil, würden aber nicht automatisch verlangt. Er erläutert: „Da wir ja auch viele Anfragen für Handwerker aus dem Ausland haben, achten wir da nicht auf die Fremdsprachen.“ Da zähle alleine das Fachliche, das die Handwerker aus ihrer jahrzehntelangen Berufserfahrung mit sich brächten. Und Tuchen erzählt: „Besonders gefragt sind übrigens die Bäcker, denn das deutsche Brot ist weltweit überall beliebt.“