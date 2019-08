Trinkwasserversorgung : Neuss steigt als Partner bei den Kreiswerken ein

Rhein-Kreis Die Krankenhaus-Fusion macht weitere Verzahnung möglich: Die Stadt Neuss wird nun Mitgesellschafter der Kreiswerke Grevenbroich.

Mit 250.000 Kunden, die 13 Millionen Kubikmeter Wasser verbrauchen, gehören die Kreiswerke Grevenbroich zu den großen Trinkwasserversorgern in Deutschland. Dabei ist das Unternehmen ertragreich. Mit einem Umsatz von knapp 20 Millionen Euro erwirtschaftet das kommunale Unternehmen einen Netto-Gewinn von 3,2 Millionen Euro. Über 750.000 Euro Ausschüttung darf sich Kreiskämmerer Ingolf Graul freuen, während der Rest in die Rücklage wandert. Innerhalb von zehn Jahren hat sich die Eigenkapitalquote auf fast 80 Prozent verbessert. Das geht aus dem Geschäftsbericht für das Jahr 2018 hervor, den Geschäftsführer Stefan Stelten (59) jetzt vorlegte.

Die Kreiswerke sind ein Schmuckstück im Portfolio des Rhein-Kreises. Davon wird ab dem 1. Januar 2020 auch die Stadt Neuss profitieren. Erstmals in ihrer Geschichte werden die Kreiswerke dann neben dem Rhein-Kreis einen zweiten Gesellschafter haben: Mit 8,5 Prozent – was etwa dem Wert von 10 Millionen Euro entspricht – steigt Neuss ein. Das ist das Ergebnis eines (Verrechnungs-)Deals bei der Krankenhaus-Fusion. Damit verzahnen sich Stadt Neuss und Rhein-Kreis fast unbemerkt von der Öffentlichkeit auf einem weiteren Feld der Daseinsvorsorge. Was nun nach nahezu geräuschlosen Verhandlungen notariell beurkundet wurde, war in der Vergangenheit zwar immer wieder angestrebt worden, doch letztlich ergebnislos geblieben.

Bekannt ist, dass die Neusser ihren Anteil mittelfristig erhöhen möchten. Von rund 20 Prozent ist die Rede. „Das entspricht dem Neusser Anteil am Geschäft der Kreiswerke“, sagt ein Insider. Die Kreiswerke liefern ihr Trinkwasser in die Stadtteile, die 1975 mit der Kommunalen Neugliederung zu Neuss kamen, also vor allem die Ortschaften im Süden der Stadt. Notariell beurkundet wurde, dass die Stadt Neuss die Anteile in Größenordnung von 8,5 Prozent übernimmt. Beobachter gehen aber davon aus, dass die Stadt ihre Kreiswerke-Anteile an ihr Tochterunternehmen, die Stadtwerke, weiterleiten wird. Der Verkaufserlös würde dann in die Stadtkasse fließen. Bleibt die Frage offen, warum die Kreiswerke-Anteile nicht direkt auf die Stadtwerke übertragen wurden. Steuerliche Gründe könnten für das jetzt gewählte Verfahren ebenso sprechen wie die Tatsache, dass die ohnehin schon komplexe Krankenhaus-Fusion mit einem weiteren Beteiligten noch kniffeliger geworden wäre.