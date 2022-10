Diamanthochzeit in Grevenbroich : Am Gaststätten-Tresen die Liebe fürs Leben gefunden

Helga und Günther Bocklage sind seit 60 Jahren verheiratet. Foto: Wolf-Reisdorf, Ursula

Wevelinghoven Von Ostfriesland hat es sie vor einigen Jahren in die Gartenstadt verschlagen: Am heutigen Samstag feiern Helga und Günther Bocklage ihre diamantene Hochzeit.

In einer Gasstätte in Vechta lernten sich Günther und Helga Bocklage kennen, in Ostfriesland haben sie einen großen Teil ihres gemeinsamen Lebens verbracht: Am heutigen Samstag, 15. Oktober, ist es genau 60 Jahre her, dass sie sich auf dem Standesamt von Vechta das Ja-Wort gegeben haben. Die Wevelinghovener feiern damit ihre diamantene Hochzeit.

Günther (82) wuchs mit elf Brüdern in Vechta auf. Nach der Schule machte er eine Ausbildung zum Maschinenschlosser, um im Anschluss bei der Bundeswehr zu arbeiten. Auch Helga (81) stammt aus Vechta. Sie wuchs mit zwei Schwestern auf und erlernte nach der Volksschule beim Lebensmittelhandel Middendorf den Beruf der Großhandelskauffrau. Von dort wechselte sie zu einer Straßenbaufirma und später zur Bundeswehr. In einer Gaststätte lernte sie ihren späteren Ehemann kennen. „Er saß am Tresen, als ich mit einer Freundin das Lokal betrat“, erinnert sich die Jubilarin.

„Wir hatten Blickkontakt und ich habe sie noch am selber Abend angesprochen“, erzählt der Jubilar, der sich gerne an diese Zeit erinnert. „Ich wusste sofort, sie ist die Richtige“, erzählt er weiter. 1962 gingen sie zum Standesamt. Ende Oktober 1963 erhielten sie in Vechta den Segen der katholischen Kirche. Von der ersten Wohnung zogen sie 1964 nach Wittmund in Ostfriesland.