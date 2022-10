Diamanthochzeit in Neuenhausen : Dem ersten Tanz folgte schon bald der Traualtar

Hans und Christel Nöllen sind seit 60 Jahren ein Ehepaar. Foto: Ursula Wolf-Reisdorf/uwr

Neuenhausen Auf ein schönes gemeinsames Eheleben schauen Hans und Christel Nöllen am Tag ihrer Diamanthochzeit zurück. Vor 60 Jahren schlossen die beiden Neuenhausener in der Pfarrkirche St.Cyriakus den Bund fürs Leben. Das Ehejubiläum wird am Mittwoch gefeiert.

Beide wurden in Neuenhausen geboren und kennen sich schon von Kindesbeinen an. Hans Nöllen (87) wuchs mit vier Geschwistern an der Pastoratstraße auf. Nach der Schule begann er eine Lehre zum Dreher bei Buckau-Wolf, später wechselte er zum Kraftwerk Frimmersdorf. Im Dorf war der Fußballer des 1. FC Neuenhausen als „Hujo“ bekannt, der sich seit der Gründung in den Reihen des Schützenzuges „Jröne Jonge“ sehr wohl fühlte.

Christel Nöllen (84) wuchs als jüngste von vier Töchtern des Schmiedes Josef Flaß am Cyriakusplatz auf. Nach der Volksschule machte sie eine Lehre bei Josten in Neuss. Es war wohl 1962 im Saal der Gaststätte Hermanns, als Hans seine Christel erstmals zum Tanzen aufforderte. Im selben Jahr heirateten die beiden kirchlich und zogen in das eigene Haus Am Hang.

Nach der Hochzeit blieb Christel zunächst zu Hause, kümmerte sich um den Haushalt und später um die drei Töchter Ursula, Martina und Regina. Nach seiner aktiven Fußballerzeit entdeckte Hans Nöllen das Laufen für sich. Bis ins hohe Alter drehte er seine Runden über die Vollrather Höhe. Christel arbeitete einige Jahre bei „Hans & Heidi“, einem Geschäft für Kindermode. Mehr als 30 Jahre pilgerte sie mit der St. Sebastianus-Bruderschaft von Neuenhausen nach Kevelaer.