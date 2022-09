Diamantene Hochzeit in Neuenhausen : Altweiberball im Schloss war der Auftakt zu 60 Ehejahren

Ulrike und Karl-Heinz Sukiennik feiern Diamantene Hochzeit. Foto: Ursula Wolf-Reisdorf/uwr

Neuenhausen Am Denkmal in Grevenbroich kreuzten sich die Wege von Ulrike und Karl Heinz Sukiennik zum ersten Mal. Gefunkt hat’s bei den beiden beim Altweiberball im Alten Schloss. Vor 60 Jahren – am 29. September 1962 – gaben sie sich vor dem Standesbeamten das Ja-Wort. Jetzt wird Diamantene Hochzeit gefeiert.

Ulrike Sukiennik (geborene Klinkenberg) wurde vor 80 Jahren in Mönchengladbach geboren. „Unsere Wohnung wurde ausgebombt, und so landeten wir bei einem Bauern in Hoeningen“, erzählt die Jubilarin. Nach dem Umzug nach Grevenbroich betrieb die Familie einen Handwerksbetrieb mit Laden an der Richard-Wagner-Straße. Im Geschäft der Eltern absolvierte Ulrike später eine Ausbildung – auch wenn sie gerne Lehrerin geworden wäre.

Karl-Heinz Sukiennik (89) wurde in Beuthen in Oberschlesien geboren. Sein Vater war Polizeibeamter. Er selber musste mit 13 Jahren Schützengräben ausheben. Dank seiner resoluten Mutter gelang die Flucht über Hirschberg und Passau. Gemeinsam ließ sich die Familie schließlich in Orken nieder. Karl-Heinz Sukiennik besuchte das Kreisgymnasium I und absolvierte nach der mittleren Reife eine Inspektorenlaufbahn bei der Bezirksregieung in Düsseldorf.

1960 trafen sich die beiden zum ersten Mal am Denkmal im Bahnhofsviertel. Zu dieser Zeit arbeitete sie in Düsseldorf beim Schwann-Verlag und er kam mit dem Zug vom Dienst. Am Altweibertag ging sie, begleitet von ihrem Bruder, ins Alte Schloss zum Feiern. Dort trafen sich die beiden wieder. „Den holst du dir, hab‘ ich mir gedacht. Wir haben den ganzen Abend miteinander getanzt“, erzählt die Jubilarin. Zwei Jahre später wurde geheiratet.

Nach der Hochzeit zogen sie in eine Wohnung im Haus ihrer Eltern, wo die beiden Söhne Thomas und Marcus geboren wurden. „1968 haben wir dann auf auf Kirchenland in Neuenhausen in Eigenregie gebaut“, erzählt der Jubilar. Dort wohnen die Sukienniks sehr gerne. Bis zum 60. Lebensjahr arbeitete Ulrike Sukiennik als Buchhalterin bei der Firma Brata. Ihr Mann ging 1997 als Landesbeamter in den Ruhestand.