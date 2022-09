Korschenbroich Goldhochzeit : Vor 50 Jahren beim Osterball in die Liebe getanzt

KORSCHENBROICH Beim Osterball 1970 lernten sich Annemie und Theo Schmitz kennen und verabredeten sich gleich wieder. Nun feiert das Paar goldene Hochzeit.

Goldene Hochzeit feiern Annemie und Theo Schmitz aus Steinforth am 29. September. Am Ostersonntag 1970 lernten sich der gebürtige Steinforther und die Grevenbroicherin beim Osterball in Bedburdyck kennen. Gleich für den nächsten Tag verabredeten sie sich für den Osterball in Noithausen. Etwa zweieinhalb Jahre später wurde geheiratet: Standesamtlich in Grevenbroich, kirchlich am 6. Februar 1973 im Nikolauskloster in Jüchen-Damm.