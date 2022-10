Brauchtum in Grevenbroich : „Grielächer“ starten in die Session

Am 4. November übernehmen Jungfrau Julia Schmitz, Prinz Inga Erdmann und Bauer Angela Eißenberg (v.l.) die jecke Regie in Orken. Foto: "Grielächer" Orken

Orken Kaum ist die Musik des letzten Schützenfestes in der Stadt verklungen, da stehen auch schon die Jecken in den Startlöchern. Die Karnevalsgesellschaft „Grielächer“ hat jetzt die Vorbereitungen für ihren Start in die Session abgeschlossen. An drei aufeinanderfolgenden Tagen will das Vorstands-Team um den Vorsitzenden Sven Bronneberg für Stimmung in Orken sorgen.

Los geht es am Freitag, 4. November, mit der Proklamation des neuen Dreigestirns. Damit heißt es Abschied nehmen von Prinz Dirk Korte, Bauer Johannes Erdmann und Jungfrau Oliver „Olivia“ London, die bereits seit der Session 2019/20 im Amt sind. Abgelöst wird das Trio von einem Damendreigestirn: Prinz Inga Erdmann, Bauer Angela Eißenberg und Jungfrau Julia Schmitz werden bis zum Aschermittwoch die jecke Regie übernehmen.

„Zur Proklamation wird es neben kölscher Live-Musik und Tanzeinlagen der ,Blue Birds‘ auch ein besonderes Geschenk an die drei Damen geben“, verrät Sven Bronneberg. Gemeint sind acht gestandene Kerle, die sich zu einem Männerballett formiert haben. „Schon seit Mai wird geprobt“, berichtet der Präsident, der als Mitglied der Truppe eines festgestellt hat: „Das ist gar nicht mal so leicht, da fließt schon eine Menge Schweiß.“ Fachkundige Hilfe haben sich die Jungs bei Nicola Baumann eingeholt, die neben den „Blue Birds“ jetzt auch die „Blue Boys“ trainiert.

Neben der Proklamation steht das Wecken von Hoppeditz Holger Siemes im Mittelpunkt des Programms. „Diese Zeremonie wird weitaus spektakulärer als in den Vorjahren inszeniert“, sagt Sven Bronneberg, der allerdings noch keine Details nennen möchte – nur so viel: „Es wird sehr musikalisch.“

Am Samstag, 5. November, 18 Uhr, laden die „Grielächer“ zu ihrer Mädchensitzung ins Festzelt auf dem Kirmesplatz ein. Die jecken Gäste können sich auf einen hochkarätig besetzten Abend freuen – unter anderem werden Guido Cantz und die Räuber mit von der Partie sein. Am Sonntag, 6. November, 10 Uhr, geht es mit der Herrensitzung weiter. Neben Martin Schopps und den Räubern wird vor allem Lieselotte Lotterlappen alias Joachim Jung an diesem Vormittag für Stimmung sorgen.

Der Eintritt zu den Sitzungen kostet jeweils 33 Euro. Tickets sind in der Bäckerei Herter und in der Gaststätte „Alt Orken“ erhältlich. Online können die Karten unter sockenaffe.de gebucht werden.