Eiserne Hochzeit in Gindorf : Kirmes-Besuch war Auftakt zu 65 Ehejahren

Helga und Theo Abels sind seit 65 Jahren ein Ehepaar. Foto: Ursula Wolf-Reisdorf/uwr

Gindorf Gindorf Helga und Theo Abels lernten sich schon in ihrer Kindheit kennen. Beide wuchsen in Gindorf auf und gaben sich vor 65 Jahren das Ja-Wort. Am 27. September wird Eiserne Hochzeit gefeiert.

Mit neun Jahren kam Helga Kornett, die im Pommern geboren wurde, mit ihren Eltern und einer Schwester nach Gindorf. Dort wohnte auch Theo Abels, der in Garzweiler zur Welt kam und mit seinen Eltern nach Gindorf zog, wo seine Schwester und ein Bruder geboren wurden. Nach der Volksschule absolvierte er eine Ausbildung zum Fräser bei Buckau & Wolf, landete aber später bei Rheinbraun.

Das Interesse von Helga an Theo hielt sich anfangs in Grenzen. „Als wir uns kennenlernten war er ja noch kleiner als ich“, erzählt die 86-jährige lachend. Beide kannten sich nicht nur aus der Schule, sondern auch aus der Nachbarschaft. Helga machte nach der Schule eine Lehre bei „Süßwaren Christian“ in Neuss und arbeitete später bei „Kaisers Kaffee“. Bei der Gindorfer Kirmes hat’s dann schließlich doch gefunkt zwischen den beiden. „Im Auge hatte ich Helga schon länger“, erzählt der 86-jährige schmunzelnd. Und nach einem ausgiebig gefeierten Schützenfest waren sie ein Paar.

Nägel mit Köpfen machten beide dann im September 1957 auf dem Standesamt in Gustorf und in der evangelischen Kirche in Grevenbroich. Tochter Renate wurde in der ersten Wohnung der beiden an der Frenzenhofstraße geboren.

Die Politik, der Betriebsrat und die Gewerkschaft haben im Leben von Theo Abels immer eine große Rolle gespielt. Er gehörte zum SPD-Ortsverein, war im Gemeinderat und nach der kommunalen Neugliederung vier Jahre im Stadtrat. Helga Abels wusste sich, wenn ihr Mann beruflich oder für die Politik unterwegs war, zu Hause zu beschäftigen. Von ihrer Mutter hatte sie das Schneidern erlernt und fertigte Kleidung für den Eigenbedarf an. Viele Holzskulpturen zeugen im Wohnzimmer der Jubilare von Theo Abels‘ Hobby, der Schnitzerei.