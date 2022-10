Diamanthochzeit in Nettetal : Margret und Johannes Bloemen lernten sich bei einer Hochzeit kennen

Diamanthochzeit in Nettetal

Nettetal Zum ersten Mal getroffen haben sie sich 1956. Sechs Jahre später heirateten Margret und Johannes Bloemer. Das Diamant-Jubiläum steht am 9. Oktober an.

Die Eheleute Margret (87) und Johannes Bloemen (89) sind am 9. Oktober 60 Jahre verheiratet. Die diamantene Hochzeit feiern sie im engsten Familienkreis im Seniorenheim Haus Breyell am Lambertiturm, wo der Ehemann seit einer Erkrankung lebt. Fast jeden Tag wird er von der Familie besucht.

Zur Familie gehören Sohn, Schwiegertochter, zwei Enkelkinder und zwei Urenkel. Ihr in Eigenleistung errichtetes Haus steht in Hinsbeck, wo die Mutter unten sowie ihr Sohn mit Ehefrau in der ersten Etage wohnen.