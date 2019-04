Tambourcorps Allrath : Jung gebliebenes Tambourcorps feiert 90. Geburtstag

Das Tambourcorps Allrath feierte am Sonntag im Zelt auf dem Kirmesplatz sein 90-jähriges Bestehen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Die Mitglieder des Tambourcorps „In Treue fest“ Allrath hatten bereits am Freitag das 90-jährige Jubiläum mit 170 Leuten gefeiert. Am Sonntagvormittag gaben sie im vollbesetzten Zelt an der Bongarder Straße gemeinsam mit der Musikkapelle „Blüh auf Frimmersdorf“ unter der Leitung von Robin Gansen eine Kostprobe ihres Könnens. Sie bewiesen eindrucksvoll, dass sie längst noch nicht zum alten Eisen gehören – im Gegenteil: „Ich gehöre mit meinen 39 Jahren schon zu den Älteren“, erklärte der Vorsitzende Claus Hahn.