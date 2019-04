Trotz abgespeckter Version : Neusser Schüler feiern bei der Abiparade

Neuss Die Schüler aus dem Rhein-Kreis Neuss ließen sich die Feier des Jahres von den verschärften Auflagen der Stadt nicht vermiesen.

In diesem Fall hätten Jacob Fuchs und Max Sieger (beide 19) von der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Grevenbroich nämlich Abiparaden-Verbot gehabt. „Wir sind froh, dass wir dabei sein dürfen“, waren sich beide einig. Zwar hätten die kurzfristigen Auflagen für Stress bei den Vorbereitungen gesorgt – so hatten viele Schulen bereits Equipment und Traktoren organisiert –, „es ist aber immer noch besser als gar nichts“, sagte Jacob Fuchs.

Kreativität in Sachen Motto und Utensilien bewiesen die Schüler auch in diesem Jahr. Das Pascal-Gymnasium Grevenbroich (Motto: Abi/DC – Highway to hell) hatte zum Beispiel Luftgitarren dabei und die Marienberg-Schülerinnen glänzten in Anlehnung an die US-amerikanische Sängerin mit dem Motto „Abiyoncé“.