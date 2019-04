Sozialdemokratie in Grevenbroich : Doppelspitze führt die Stadt-SPD

Philipp Bolz (23) und Jürgen Linges (54) wollen frischen Wind in den Stadtverband bringen. Ein Ziel: Das Durchschnittsalter der Mitglieder soll gesenkt werden.

Der Allrather ist gut vernetzt, gehört mehreren Vereinen an und hat Kontakt zu jungen Leuten. „Ich hoffe auf meine Menschenfischer-Qualitäten, und dass ich Jugendliche für die politische Arbeit interessieren kann“, sagt Philipp Bolz. Das Vertrauen des Bürgermeisters hat er: Der 23-Jährige wird als „Manager“ den Kommunalwahlkampf von Klaus Krützen organisieren. „Wir sind schon in der Planung und haben bereits einige gute Ideen geschmiedet“, betont Bolz. Krützen hat sich bereits für eine erneute Kandidatur ausgesprochen, die offizielle Nominierung im nächsten Frühjahr dürfte lediglich Formsache sein. „Klar, Klaus ist unser Mann“, sagt Jürgen Linges.

Bis zum Herbst will die Parteispitze sämtliche Kandidaten für die Stadtratswahl festgelegt haben. „Das wollen wir recht früh über die Bühne bringen“, sagt der 54-Jährige. „Wir möchten ihnen damit ausreichend Zeit geben, sich bei den Wählern vorzustellen.“ Was die SPD nach Meinung von Philipp Bolz brauche: „25 Kümmerer in 25 Wahlkreisen, die noch stärker als bisher im Dialog mit den Bürgern stehen.“ Die SPD habe durchaus gute Chancen, nach der Wahl wieder als starke Fraktion in den Rat einzuziehen, denn: „Der Bundes-Trend greift in Grevenbroich nicht“, meint Jürgen Linges.