Ruine in Grevenbroich : Politiker drängen auf Abriss der „Zille“

Ehemalige Kult-Kneipe schloss 1999 ihre Tür – seitdem verfällt das in der Innenstadt gelegene Gebäude zusehends. Politiker fordern den Eigentümer dazu auf, den vor Jahren in Aussicht gestellten Neubau endlich zu realisieren.

Wann der angekündigte Neubau starten wird, ist im Rathaus nicht bekannt. Mehrfache Versuche unserer Redaktion, eine Aussage des Eigentümers zu erlangen, blieben bislang ohne Erfolg. Dem Vernehmen nach streckt der Besitzer seine Fühler auch in die Nachbarschaft aus, um am Steinweg eine größere Gastronomie zu realisieren. Die Gespräche sollen sich jedoch schwierig gestalten.

Auch Martina Suermann von Mein Grevenbroich hofft darauf, dass sich nach 20 Jahren bald etwas in „dieser exponierten Lage“ tun wird. „Ich würde es begrüßen, wenn die städtische Wirtschaftsförderung und das Bauamt in Kooperation mit dem Eigentümer zu einer nachhaltigen Lösung kommen würden“, sagt die Ratsfrau. „Ich glaube, wenn alle Beteiligten mit gutem Willen an die Sache gemeinsam herangehen, wird es am Steinweg zu einer vernünftigen Entwicklung kommen.“