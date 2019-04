Kohle in Neurath : Kraftwerksblöcke werden überholt

Vier von sieben Kraftwerksblöcken werden in Neurath bis zum September überholt. Zur Zeit kommt deshalb kein Wasserdampf aus dem Kessel des Blocks „Anton“.

Die Tage zumindest der alten Blöcke des Kohlekraftwerks Neurath sind zwar gezählt. Und aus einem der Kessel steigt seit Tagen auch kein Wasserdampf mehr auf. Das hat aber einen einfachen Grund: Die Generalüberholung (Revision) läuft zur Zeit. Und die ist ein technisches Großprojekt, an dem vier Kraftwerksblöcke insgesamt 166 Tage stillgelegt werden. 1300 Mitarbeiter, allesamt Spezialisten machen so aktuell das Kraftwerk Neurath fit. Solche Revisionsarbeiten machen die Superlativen der Energietechnik deutlich, wie RWE-Sprecher Guido Steffen betont. Unterstützt von Firmen der Region werden vier der sieben Blöcke in Neurath jetzt bis September nacheinander zur Instandhaltung heruntergefahren. Was im März mit einer Bestandsaufnahme notwendiger Reparaturen am Block G begann, zieht sich wie ein roter Faden durch das Jahr. Der längste Stillstand von 63 Tagen wird auf die Revisions des BoA-Blocks „Friedrich“ entfallen, wie RWE ankündigt.