Kirche in Grevenbroich : Bunte „Osterwege“ in sechs Dörfern

Bunte „Osterwege“ in sechs Dörfern

Kirche in Grevenbroich

Südstadt Die Pfarreiengemeinschaft Vollrather Höhe schickt die Gläubigen ab diesen Donnerstag an die frische Luft. An ausgewählten Stationen können sie die Ostergeschichte erleben.

Die Pfarreiengemeinschaft Vollrather Höhe wird an den kommenden Feiertagen eine besondere Aktion anbieten: Familien können sich ab Gründonnerstag in sechs Dörfern auf Wanderschaft begeben, um dort an ausgewählten Stationen die Ostergeschichte zu erleben. Dafür wurden eigens Routenpläne entwickelt.