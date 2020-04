Freizeitangebot im Grevenbroicher Montanushof : Grefi-Kino droht die dauerhafte Schließung

Grevenbroich Die Geschäftsführung um Jochen Kuhnert hofft auf ein schnelles Ende der Kontaktsperre, um das Kino zu erhalten. Staatliche Hilfen sind beantragt.

„Keiner weiß, wie lange es noch dauert, bis wir wieder aufmachen können“, sagt Kuhnert. Er geht davon aus, dass die Türen seines Kinos noch eine ganz Weile geschlossen sind. „Ende April sehe ich uns noch nicht wieder öffnen“, sagt der Betreiber. Auch eine dauerhafte Schließung sei im Bereich des Möglichen. „Ich kann Stand heute noch nicht sagen, was aus dem Grefi-Kino wird“, sagt Kuhnert. „Wir haben keine großen Rücklagen und können nicht Monate ohne Besucher überstehen.“

Räume Im Grefi-Kino gibt es fünf klimatisierte Kinosäle. Alle Säle sind mit digitalen Projektoren ausgestattet. So werden auch 4K-Filme auf die Leinwand gebracht. Zwei Kinosäle sind zusätzlich mit 3D-Technik ausgerüstet.

Ob der Betrieb eine Zukunft hat, zeige sich erst dann, wenn Banken auf die Kreditwünsche reagiert haben. Weil der Betrieb keine laufenden Einnahmen vorweisen kann, könnte es mit einem Kredit allerdings schwer werden. Das weiß auch Kuhnert. Der Geschäftsführer kämpft daher an allen Fronten, um seinen Betrieb zu sichern. Er hat zusätzlich staatliche Hilfe beantragt. Die entsprechenden Bescheide sind bereits eingetroffen. Wann das Geld jedoch kommt, ist ungewiss. „Finanzielle Hilfen sind wichtig, weil wir von heute auf morgen keine Einnahmen mehr hatten“, erklärt Kuhnert. Um die Fixkosten zu senken, hat er sich zudem mit dem Vermieter auf eine vorübergehende Reduzierung der Pacht verständigt. Und die Stadtwerke verzichten auf die hohen Vorauszahlungen für den Strom – schließlich ist der Verbrauch auch nahezu auf null gesunken.

In Corona-Zeiten

In Corona-Zeiten : Frisches Popcorn fürs Heimkino

Schon jetzt ist klar: Für die Zeit nach der Kontaktsperre muss Kuhnert kreativ werden. Alle größeren Blockbuster, die eigentlich in die Kinos kommen sollten, sind in den Herbst oder Winter verlegt worden. Das Grefi-Kino sucht derzeit nach Material, um die Lücken im Programm zu füllen. „Vielleicht werde ich kleinere Produktionen anbieten“, sagt Kuhnert. „Oder ich spiele die Filme nach, die noch nicht viele gesehen haben, weil das Kino so abrupt geschlossen wurde.“