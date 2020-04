Neuer Erlass vom Land NRW : Mehr Kinder in der Kita-Betreuung in Grevenbroich

Mehr Kinder in der Kita-Betreuung in Grevenbroich

In den Kitas in Grevenbroich werden trotz Coronavirus weiterhin Kinder betreut. Foto: dpa/Uwe Anspach

Grevenbroich Das Jugendamt prüft, für welche Familien mit Problemen eine Notbetreuung erforderlich ist.

Der Kreis der Kinder, die in der Corona-Krise einen Notbetreuungsplatz im Kindergarten oder in der Offenen Ganztagsgrundschule erhalten, wird jetzt erweitert. Auch Kinder aus Familien, die Hilfen zur Erziehung erhalten, sollen – wenn nötig – Zugang haben. Das sieht ein neuer Erlass des NRW-Familienministeriums von Freitag vor.

Seit Mitte März gilt landesweit das Betretungsverbot für Kindertagesstätten und Tagespflegestellen. Ausnahmen bestehen für Kinder von Eltern mit systemrelevanten Berufen, etwa im Gesundheitswesen oder Rettungsdienst. In 17 Kitas werden zurzeit rund 90 Kinder betreut, weitere 40 in der OGS. Nun kommen Kinder aus Familien mit Problemen hinzu, „in denen Eltern etwa mit der Erziehung überfordert sind oder in denen Sucht oder eine psychische Erkrankung eine Rolle spielen“, erläutert Marion Güttler vom Allgemeinen Sozialen Dienst.