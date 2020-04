Unterricht nach den Osterferien : Sekundarschule nennt Zeitplan

Alpen Stand jetzt soll’s am 19. April mit Unterricht weitergehen. Prüfungen werden verschoben.

Sekundarschul-Rektorin Claudia Kühn hat sich mit einem Brief an die Eltern in die Osterferien verabschiedet. In dem Schreiben äußert sie die Annahme, dass nach den Osterferien der durch die Corona-Krise unterbrochene Unterrichtsbetrieb am Montag, 19. April, wieder anlaufen kann. Davon gehe sie „momentan“ aus. Spätestens am Donnerstag nach Ostern, 16. April, werde die Schule „über die mittlerweile bekannten Wege noch einmal genau informieren“, wie es weitergehen soll. So lange sollten die Eltern noch warten, ehe sie eine Mensa-Bestellung abgeben.