Schulen und Kitas in Grevenbroich : Stadt nutzt unterrichtsfreie Wochen für Renovierungen

Grevenbroich An zahlreichen Kitas und Schulen finden Arbeiten statt. Auf die Kontaktreduzierung muss dennoch geachtet werden.

Allerdings „müssen zum einen Firmen zur Verfügung stehen, um die Aufträge zu erledigen. Zum anderen stehen Schulen und Kindergärten ja nicht komplett leer. Die Schulsekretariate sind besetzt, Hausmeister sind dort. Und in vielen Kitas und Schulen läuft zudem die Notbetreuung – auch in den Osterferien.“ In diesen Gruppen werden Kinder von Eltern mit sogenannten systemrelevanten Berufen aufgenommen, etwa im Gesundheitswesen, im Rettungsdienst oder bei der Polizei. „Bei Bauarbeiten muss deshalb auf die Kontakt-Minimierung zwischen Handwerkern sowie Kindern und Betreuern geachtet werden“, erklärt der Stadtsprecher.

In diesen Wochen wird an mehreren Kindergarten-Gebäuden neuer Sonnenschutz montiert. In der Grundschule St. Martin an der Graf-Kessel-Straße in der Stadtmitte wurden Flurbereiche gestrichen. Auch die Sanierungsarbeiten im „Haus der Kinder“ der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in der Südstadt und in der Turnhalle neben der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule in Orken würden weiterlaufen.