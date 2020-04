Forderung der Grevenbroicher Grünen : Die Stadtbücherei soll Medienpakete schnüren

Grevenbroich Bücher der Stadtbücherei könnten bald vorbestellt und kontaktlos abgeholt werden. Das fordern die Grünen. Die Stadt prüft das Anliegen.

Corona-Ruhe auch auf der Stadtpark-Insel: Bis zum 19. April ist die Stadtbibliothek geschlossen. Mindestens. Büchereileiterin Kirstin Weissgerber hat versprochen, alle laufenden Ausleihen automatisch zu verlängern und keine Strafgebühren für eine verspätete Rückgabe zu kassieren. Und sie verweist auf die digitale Ausleihe, über die elektronische Bücher für eine bestimmte Frist heruntergeladen werden und auf E-Books oder Tablet-PC gelesen werden können. Den Grevenbroicher Grünen reicht dieses digitale Angebot nicht: Sie regen an, dass die Stadtbücherei auf Zuruf „Medienpakete“ zusammenstellt und durchs Fenster ausleiht. Literatur to Go - gewissermaßen.