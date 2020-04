Einkaufen in der Grevenbroicher Innenstadt : City-Wochenmarkt öffnet auch in der Corona-Krise

City-Wochenmarkt öffnet auch in der Corona-Krise

Einkaufen in der Grevenbroicher Innenstadt

Grevenbroich Die Stände und Kunden müssen sich an aktuell geltende Hygienevorschriften halten.

Viele Geschäfte in der Grevenbroicher Innenstadt mussten wegen der Corona-Krise schließen. Der Wochenmarkt auf dem Marktplatz allerdings öffnet wie gewohnt – mittwochs und samstags in der Zeit von 7 bis 14 Uhr.

„Nach der Rechtsverordnung des Landes zur Eindämmung des Coronavirus ist der Betrieb von Wochenmärkten weiterhin zulässig, wenn sie sich unter anderem auf Anbieter von Lebensmitteln und auf die Direktvermarktung landwirtschaftlicher Betriebe beschränken“, erklärt Stadtsprecher Stephan Renner. „Diese Bedingung erfüllt unser kleiner Markt in der Innenstadt, unsere Marktordnung sieht eine Beschränkung auf Lebensmittel vor.“ Mittwochs würden zwei Stände mit Obst- und Gemüse sowie mit Fisch auf dem Platz aufgestellt, samstags komme als zusätzlich ein dritter Stand mit mediterranen Spezialitäten hinzu.

Natürlich müssten auch an den Marktständen Schutzmaßnahmen wegen des Virus ergriffen werden. „Beispielsweise sollen die Händler darauf achten, dass die Kunden einen Abstand von mindestens anderthalb Metern voneinander einhalten“, sagt Renner. Auch Vorkehrungen für die Hygiene seien zu treffen. Dies könne beispielsweise durch Handschuhe für die Mitarbeiter erreicht werden. In größeren Abständen als sonst müssen die Marktstände in der Grevenbroicher Innenstadt aber nicht aufgebaut werden. „Der zur Verfügung stehende Raum ist bereits großzügig bemessen“, sagt Renner.