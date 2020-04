Hilfe in der letzten Lebensphase in Grevenbroich : Stadt soll ein stationäres Hospiz erhalten

Hilfe in der letzten Lebensphase in Grevenbroich

Grevenbroich Der Grevenbroicher Jürgen Hildebrandt macht sich für die Einrichtung eines stationären Hospizes stark, in dem sterbende Menschen betreut werden. Vorhandene Häuser seien für viele ältere Angehörige zu weit entfernt.

Die Medizin kann nicht mehr heilen, vermag nur noch Schmerzen zu lindern. Die letzten Wochen eines Menschen stehen an. Unterstützung in dieser schweren Zeit erhalten Kranke und Angehörige etwa von der Jona-Hospizbewegung, rund 30 Ehrenamtler begleiten Kranke in deren letzten Lebensphase. Der Südstädter Hildebrandt sieht in Grevenbroich zusätzlich Bedarf für ein stationäres Hospiz – eine Einrichtung, in der Sterbende in ruhiger, fast familiärer Umgebung verbringen, betreut und begleitet werden. Engagiert knüpft der Ruheständler und frühere Schul- und Kulturamtsleiter des Rhein Kreises Neuss Kontakte. Er sucht nun Mitstreiter und Unterstützer für die Initiative.