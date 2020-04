Politik in Grevenbroich : Ältestenrat diskutiert über den Frimmersdorfer Kreisel

Grevenbroich Der Ältestenrat hat sich in seiner letzten Videokonferenz mit einigen Themen befasst. Auch die Digitalisierung von Hochzeiten wurde beraten.

Kreisverkehr statt Ampel am Stüßges End in Frimmersdorf – diesen Punkt hat die Verwaltung über den Ältestenrat an die Fraktionen im Grevenbroicher Rat gegeben. Da in Corona-Zeiten der Stadtrat und die Ausschüsse bis auf Weiteres gestrichen wurden, läuft die Kommunikation zwischen dem Rathaus und den Parteien derzeit auf diesem Wege. In der Video-Konferenz am Montagabend ging es im Wesentlichen um drei Themen: die Video-Live-Übertragung von Hochzeiten aus dem Standesamt, die von den Grünen gewünschten Medienpakete der Stadtbücherei und um die künftige Verkehrsführung in Frimmersdorf.