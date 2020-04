Christoph Borries von der evangelischen Kirchengemeinde Grevenbroich : Pfarrer überträgt seinen eigenen Podcast

Pfarrer Christoph Borries von der evangelischen Kirchengemeinde macht den Podcast an seinem Schreibtisch – von Zuhause aus. Foto: Privat

Grevenbroich Christoph Borries von der evangelischen Kirchengemeinde äußert in jeder Folge drei Gedanken zu einem Lied. Er will so Mut machen, Beziehungen und Kontakte aufrechtzuerhalten – trotz Kontaktsperre.

Die Ausbreitung des Coronavirus macht es derzeit unmöglich, so viele Kontakte wie üblich zu unterhalten. Beziehungen geraten ins Stocken, weil viele Leute zu Hause bleiben sollen oder müssen. Abhilfe schaffen soll ein neuer Podcast mit dem Titel „7 Tage 1 Song“ von Christoph Borries. Darin erzählt der evangelische Pfarrer drei Gedanken zu einem Lied.

Die Motivation hinter dem Podcast ist vielschichtig. „Ich selbst habe gemerkt, wie viel Kraft und Ermutigung aus Liedern kommen kann“, sagt Borries. Er möchte den Zuhörern Mut machen, an Beziehungen und Kontakten festzuhalten und sie auch aktuell zu pflegen – trotz Kontaktsperre. „Corona ist nicht nur schlecht“, sagt Borries. „Viele merken, dass ihnen der Kontakt zu Anderen fehlt und wie wichtig dieser ist.“ Diese Erkenntnis möchte der Pfarrer mit seinen Zuhörern teilen.

Einmal in der Woche gibt es eine neue Folge. Jeden Dienstag spricht Borries drei Gedanken zu einem Lied aus, das ihm persönlich gut gefällt oder sich Zuhörer gewünscht haben. Mal sind die Gedanken religiös, mal sehr nachdenklich oder alltäglich. Um sie zu schreiben, benutzt Borries markante Textstellen der Songs, die er mit seinen eigenden Gedanken anreichert. „Es gibt Liedzeilen oder Sätze, die regen zum Weiterdenken an“, sagt Borries. In Zeiten von Corona würde so zudem am besten transportiert, dass Beziehungen am Leben gehalten werden müssten – obwohl Leute sich nicht berühren dürften. Es sei gut, sich damit auseinanderzusetzen.

Der Podcast kommt gut an. Die erste Folge, die am 22. März veröffentlicht worden ist, wurde von 250 Leuten angehört. Eine neue Folge hören in der Regel 60 bis 70 Nutzer – alleine am Dienstag, dem Tag der Veröffentlichung. Was Borries besonders freut: Auch etliche junge Leute gehören zum Publikum. Rund ein Fünftel der Zuhörer sind zwischen 18 und 22 Jahren alt.

Geht es nach dem Pfarrer, wird es den Podcast noch lange geben. Borries plant, mindestens ein Jahr zu senden. Eine Liste mit deutschen und vereinzelt englischsprachigen Chart-Songs hat er dafür angefertigt. „Corona war zwar der Auslöser für meinen Podcast, aber er ist nicht daran gebunden“, sagt Borries. Zuhörer dürfen sich also noch eine Weile auf seine Gedanken freuen.