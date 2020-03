Lebensmitteln für Bedürftige in Grevenbroich : Elsener Tisch liefert nach Hause

Lebensmitteln für Bedürftige in Grevenbroich

Elsen Der Verein „Elsener Tisch“ ist auf Spenden angewiesen, um die Lebensmittelausgabe zu sichern.

Der Verein „Elsener Tisch“, der Lebensmittel an Bedürftige weitergibt, kämpft mit den Auswirkungen der Corona-Krise. Der Betrieb ist in weiten Teilen zum Erliegen gekommen. Das Carl-Sonnenschein-Haus, in dem die Ausgabe der Waren normalerweise abläuft, ist längst geschlossen worden.