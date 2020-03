Finanzen in Grevenbroich : Minus bei der Gewerbesteuer in Sicht

Die Gewerbesteuer hat einen Anteil von 27,1 Prozent an den Grevenbroicher Einnahmen. Diese brechen jetzt – in der Corona-Krise – zum Teil weg. Wie sich das auf die Stadtfinanzen der kommenden Jahre auswirkt, ist noch völlig ungewiss. Foto: Hydro

Grevenbroich Bereits jetzt liegen der Grevenbroicher Kämmerei 20 Anträge vor, die Gewerbesteuerzahlungen zu reduzieren. Grund ist die Corona-Krise. Wenn der Stadt Erträge wegbrechen, gerät auch der Weg aus der Haushaltssicherung in Gefahr.

In den bangen Minuten zwischendrin schaut Stirken-Hohmann sorgenvoll auf die Auswirkungen für die Stadtfinanzen. Von den für das Jahr 2020 angesetzten Erträgen im Grevenbroicher Rechenwerk kommen 27,1 Prozent aus der Gewerbesteuer. Sie hat mit 35,4 Millionen Euro den größten Anteil an den städtischen Einnahmen. Je nach Dauer und Ausmaß der durch das Virus injizierten Wirtschaftskrise werden auch Einkommens- und Umsatzsteuer betroffen sein – über die eine Kommune nicht selbst entscheidet, aber Anteile bekommt.

Nur so viel steht jetzt schon fest: Wenn in den kommenden Monaten viele Millionen Euro an Einnahmen wegbrechen, gerät der gesamte Etat in Schieflage. Und sobald das geschieht, wächst ein großes Fragezeichen am Ziel 2024: Dann wollte Grevenbroich eigentlich das Joch der Haushaltssicherung abwerfen und über Einnahmen und Ausgaben selber bestimmen, ohne dass der Kreis das letzte Wort hat.