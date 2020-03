Kooperation von fünf Organisationen : Kapellener errichten interaktiven Naturlehrpfad an der Erft

Heinz Breuer und Martina Meyer am neuen Naturlehrpfad am Erftufer – ein Gemeinschaftsprojekt von fünf Vereinen und Gruppen in Kapellen. Foto: Carsten Sommerfeld

Kapellen Auf Anregen von insgesamt fünf Vereinen und Gruppen führen abwechslungsreich gestaltete Tafeln in die Fauna des Flusses ein.

Idyllisch sind die Spazierwege an der Erft bei Kapellen – und seit wenigen Tagen auch sehr informativ. Sechs abwechslungsreich gestaltete Info-Tafeln bringen Spaziergängern vor allem die Fauna in der Erftaue näher, weisen aber auch auf Gefahren für die Umwelt hin.

Die Idee für den Lehrpfad hatte Naturtrainerin Martina Meyer, die in Bergheim ein Vorbild gesehen hatte. „Hier an der Erft kann man auf einem Abschnitt von rund 1,2 Kilometern mehr Tiere sehen als an vielen anderen Stellen“, sagt die Kapellerin. Die Naturfotografin hat auch die meisten Tierfotos für die Tafeln gestellt. Eisvogel, Eule, Stieglitz und viele andere Vogelarten leben laut Breuer und Meyer an der Erft. „Auch die Gebirgsstelze ist hier seit drei Jahren zu finden“, weiß Meyer.

Der neue Lehrpfad führt in die Tierwelt ein. An allen Tafeln führen QR-Codes zu weiteren Infos. Einige Tafeln sind Schaubilder mit Fotos etwa von Vögeln, Schmetterlingen oder dem grün schillernden gekörnten Laufkäfer. Andere Stationen laden zum weiteren Agieren ein. So können Passanten an der Tafel über Würmer und andere Bodenbewohner ihr Wissen testen und nachdenken, um welches Tier es sich bei der angegebenen Zahl von Beinen handelt. Die Antwort verbirgt sich hinter einer Klappe. An einer Tafel über Räuber und Beutetiere lässt sich eine Scheibe mit Infos drehen. Plakativ ist an einer weiteren Station die Darstellung einer gelben Abfalltonne. Die Texte darauf mahnen, dass Plastikabfälle die Umwelt belasten.