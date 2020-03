Diamanthochzeit in Grevenbroich : Zwei Kunstliebhaber feiern ihren 60. Hochzeitstag

Diamanthochzeit in Grevenbroich

Grevenbroich Am Samstag vor 60 Jahren gaben sich Helena und Alfred Berghoff vor dem Standesbeamten in Gustorf das Ja-Wort. Das Ehepaar feiert nun seine Diamanthochzeit.

Alfred Berghoff (85) wurde in Grevenbroich an der Lindenstraße geboren, im ehemaligen Gebäude der Kreissparkasse. Er wuchs dort mit seinen beiden Brüdern auf. Nach Abitur und Jura-Studium kam Berghoff zum Oberlandesgericht Düsseldorf, wo er als Richter arbeitete. Seine Frau Helena (81) wuchs in Gustorf mit einem Bruder und einer Schwester auf. Nach der Volks- und Berufsschule war der Kreis Grevenbroich ihr erster Arbeitgeber. Von dort wechselte sie zur RWE-Verwaltung, wo sie 40 Jahre tätig war.