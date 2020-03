Mobilität in Grevenbroich : Carsharing – Versorger NEW bietet Elektrofahrzeuge an

Carsharing – Versorger NEW bietet Elektrofahrzeuge an

Mobilität in Grevenbroich

Im Großraum Mönchengladbach als Carsharing erfolgreich: Elektrofahrzeuge des NEW-Angebots „Wheesy“. Foto: NEW AG/NEW AG/Detlef Ilgner

Grevenbroich Das Unternehmen bietet im Großraum Mönchengladbach längst ein erfolgreiches Modell an. Es könnte für Grevenbroich übernommen werden.

In den sozialen Medien sind die Berichte der NGZ über das Ende des Carsharings in Grevenbroich vielfach mit Erstaunen kommentiert worden. Häufigster Satz dabei war dieser: „Dass man hier Autos teilen kann, habe ich gar nicht gewusst.“ Derzeit ist Bürgermeister Klaus Krützen nach eigenen Angaben auf der Suche nach einer Nachfolgelösung. Die FDP im Rat hat ebenfalls dazu einen Antrag gestellt. Währenddessen zieht das Versorgungsunternehmen NEW ein positives Fazit seines Car-Sharing Angebots namens „Whessy“ im Großraum Mönchengladbach. Dort erfreuten sich 21 Elektroautos und 40 E-Roller vor allem bei jüngeren Nutzern einer großen Beliebtheit, erklärt Sprecherin Daniela Veugelers auf Nachfrage.