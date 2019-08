Feuerwehr in Grevenbroich : Bauarbeiten für neue Feuerwache sollen Ende September starten

Grevenbroich Fertig gestellt werden soll der 137 Meter lange Gebäudekomplex mit 4000 Quadratmetern Grundfläche „im ersten Quartal 2021.

Die alte Feuerwache an der Lilienthalstraße, am anderen Ende des Industriegebiets Ost soll so lange in Betrieb bleiben, bis die Nachfolge-Wache fertig ist. Das dann frei werdende Areal soll vermarktet werden. Ein Unterschied zum 38 Jahre Vorgängerbau, der für die Anforderungen der Feuerwehr viel zu klein geworden ist und zudem Mängel aufweist: An der Wevelinghovener Straße zieht neben der hauptamtlichen Wache und dem ehrenamtlichen Löschzug Stadtmitte auch der Kreisrettungsdienst ein. Die Wache an der Parkstraße wird dann aufgegeben. Der Kreis wird seinen Trakt mit Platz für vier Fahrzeuge, Desinfektionshalle und Ruheräumen mieten. Den Schulungsraum und den Eingang nutzen beide Organisationen, so können Kosten gespart werden.