Bebauungsplan für Rettungswache und Gewerbegebiet in Grevenbroich: Feuerwache: Plan wird neu ausgelegt

Grevenbroich Der Rhein-Kreis Neuss hatte Bedenken zur Wache und zum Gewerbegebiet wegen des Lärms.

Geplant sind nördlich der Kreisstraße 10 (Wevelinghovener Straße) der Bau der kombinierten Feuer- und Rettungswache und 6,9 Hektar Gewerbeflächen. Wie Beigeordneter Florian Herpel erklärt, hatte der Kreis als Träger öffentlicher Belange „am letzten Tag der Auslegungsfrist, dem 21. Dezember, Bedenken geäußert“. Laut Stadtsprecher Stephan Renner geht es um Lärmemissionen. Der Kreis sah eine bisherige Festsetzung im Planentwurf nicht mit den Zielen des Regionalplans im Einklang. Danach sollen in Gewerbegebieten, wie Renner erläutert, ausschließlich solche Betriebe, die nicht auch in Mischgebieten oder allgemeinen Wohngebieten angesiedelt werden können“, errichtet werden – die also etwas lärmintensiver sind und in Wohngebieten stören würden. Laut Regionalplan sollen solche Betriebe in Gewerbe- und Industriegebiete. Die zulässigen Lärmwerte würden aber nicht überschritten, sagt Renner mit Blick etwa auf das Neubaugebiet Mevissen. Der Kreis hatte noch andere Bedenken. Räume der Wache müssen besser gegen Lärm von der K 10 geschützt werden, zusätzliche Dämmmaßnahmen wurden eingeplant.