Besuch bei Wilfried Küfen in Neuss : Von der Idee zur Karikatur

Neuss Zeichentalent allein reicht nicht aus: Auch ein Thema muss her. Der NGZ-Karikaturist Wilfried Küfen hat sich bei seiner Arbeit über die Schulter schauen lassen.

Ein Kringel mit dem Bleistift, ein Tupfer orange mittig hinein, darunter drei blaue Linien mit dem Pinsel. Fertig. Die Silhouette eines Mannes. Kinderleicht – zumindest wenn man so zeichnen kann wie Wilfried Küfen. Für eine Karikatur reicht Zeichentalent allein aber nicht. Ein Thema muss her und eine Idee, wie dieses Thema karikiert werden kann. Bei Küfen funktioniert das so: „Als erstes lese ich Zeitung“, erzählt er. Normalerweise noch im Bett – heute ausnahmsweise am Schreibtisch. Ein aktuelles Thema: CDU-Frau Ruth Sternemann-Böcking erwägt auch als Bürgermeisterkandidatin anzutreten. Küfen denkt laut: „...alle außer Rosen...“ Und dann: „Die Nüsser Röskes dürfen alles, außer Rosen verteilen, und nehmen statt dessen... eine Blutwurst.“ Themenfindung beendet.

Eine Feder wird in die Tusche getunkt und mit der durchschimmernden Skizze als Vorlage das Bild nochmal gezeichnet – nur mit viel mehr Details. Zunächst wieder die Frau, dann folgen die Köpfe der fünf Schützen. Neben die Köpfe je zwei senkrechte Linien – das werden die Gewehre. Sie erhalten jeder zwei Blumen, eine Hand, die das Gewehr hält, dann folgen Schultern, die Rümpfe der Schützen, die Beine und schließlich die Fußspitzen. Einige Details werden ganz anders als in der Skizze. „Ach, die Frau bekommt heute mal keinen Zopf“, beschließt Küfen. Den erhält dafür ein Schütze. Ein anderer bekommt eine Sonnenbrille, denn: „Eine muss immer dabei sein.“

Auch Pferdeäpfel dürfen in einer Schützenkarikatur nicht fehlen. Sie kommen in die linke Ecke, die Signatur in die rechte. Dann wechselt Küfen wieder die Schreibtischseite. Mit Kreppband befestigt er die Zeichnung auf einem Stück Pappe. „Damit sich das Papier nicht wellt“, erklärt er und greift zum Bleistift. Mit ihm zeichnet Küfen – scheinbar wahllos – Kringel und Striche in den Bildhintergrund. Anschließend geht es mit dem Pinsel weiter: Im Farbkasten wird Orange gemischt. „Fürs Gesicht“, sagt der Karikaturist. Als nächstes Blau – für die Uniform des Leutnant, als Schatten auf dem weißen Kleid der Frau und unter ein paar Kringel, die plötzlich zu Zuschauern im Hintergrund werden. Schwarz für Frack, Bauchbinde, Zylinder, Schuhe. „Wenn man einmal eine Farbe am Pinsel hat, muss man überlegen, wo man sie alles braucht“, erklärt er.