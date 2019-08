Fest-Finale in der Gartenstadt : Stefan und Ursel Fücker regieren in Wevelinghoven

Stefan und Ursel Fücker regieren in Wevelinghoven

Fest-Finale in der Gartenstadt

Wevelinghoven Krönungsabend beendete das Fest in der Gartenstadt.

Stehende Ovationen, Begeisterungsrufe – mehr ging nicht. Das alte Königspaar wurde gebührend verabschiedet. Luft nach oben wäre beim Wetter gewesen. Oberst Peter Schrörs hatte die Parade, die am Sonntag wegen der schlechten Wetterprognosen ausgefallen war, sehr zur Freude von Jens Brandowsky am Montag nachgeholt. Kurz vor der Krönung wurden Stefan und Ursel Fücker begeistert gefeiert. Der Applaus war so etwas wie phonstarke Vorschusslorbeeren.