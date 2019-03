Planungsausschuss in Grevenbroich: Kreis hält an Rettungswache fest

Kreis hält an Rettungswache fest

Planungsausschuss in Grevenbroich

Noch ist die Rettungswache an der Parkstraße beheimatet. Künftig soll sie ihren Standort an der Kreisstraße 10 haben. Foto: Berns, Lothar (lber)

Grevenbroich Klärungsbedarf für die neue kombinierte Feuer- und Rettungswache hat die UWG-Fraktion. Sie befürchtet einen Ausstieg aus den Plänen für neue Grevenbroicher Kombi-Wache.

„Ist außer der Feuerwache dort auch weiterhin die Rettungswache geplant?“, fragte Willibert Müller im Planungsausschuss, der dem Bebauungsplan für das Bauprojekt an der Kreisstraße 10 zustimmte. Die Wählergemeinschaft habe Hinweise, „dass beim Rhein-Kreis derzeit das Interesse gering ist“, sagte der UWG-Politiker. Bei der Haushaltsberatung der Kreistagsfraktion habe, wie Müller nach der Sitzung erläuterte, ein Kreisvertreter erklärt, dass sich der Kreis unter diesen finanziellen Umständen nicht daran beteiligen werde. Der Rhein-Kreis soll den vom Rettungsdienst geplanten Gebäudetrakt mieten.

Beigeordneter Florian Herpel hatte keine Information vom Kreis, „dass sich am Ziel, Feuerwehr und Rettungswache an einem Standort zu betreiben, etwas geändert hat. Deshalb gehe ich davon aus, dass es bei der ursprünglichen Vereinbarung bleibt.“ Ansonsten solle der Kreis seine Wünsche „schnell an uns herantragen“.